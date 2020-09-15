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  • В Украине с января могут установить прожиточный минимум 2,2 тыс. гривен, минимальную зарплату – 6 тыс. гривен
15 сентября 2020, вторник, 10:38 783
Общество 2020-09-15T10:39:06+03:00
Українські Новини
В Украине с января могут установить прожиточный минимум 2,2 тыс. гривен, минимальную зарплату – 6 тыс. гривен

В Украине с января могут установить прожиточный минимум 2,2 тыс. гривен, минимальную зарплату – 6 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Прожиточный минимум, минимальная зарплата, Повышение минималки
Минималка
Минималка

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2021 года прожиточный минимум в размере 2 189 гривен, а минимальную зарплату – 6 000 гривен.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте 14 сентября законопроекте № 4000, передают Українські Новини.

Предусматривается, что в 2021 году прожиточный минимум с 1 января составит 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 гривны, а с 1 декабря - 2 393 гривны.

Для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2021 года – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января 2021 года – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен; трудоспособных лиц с 1 января 2021 года – 2 270 гривен, с 1 июля - 2 379 гривен, с 1 декабря - 2 481 гривна; лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2021 года - 1 769 гривен, с 1 июля - 1 854 гривны, с 1 декабря - 1 934 гривны.

В проекте госбюджета-2021 предусмотрен рост минимальной заработной платы и установление ее в размере с 1 января – 6 тыс. гривен, в почасовом размере – 36,11 гривны, а с 1 июля – 6,5 тыс. гривен и 39,12 гривны соответственно.

Как сообщали Українські Новини, Рада увеличила "минималку" с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен с сентября


Кроме того, в Украине уменьшился показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июль. 

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