В Украине повысят минималку в три этапа. Когда это произойдет и насколько вырастет

Президент Владимир Зеленский заявляет, что минимальная заработная плата вырастет с сентября до 5 тыс. гривен, с 2021 года - до 6 тыс., а до 2022 года - до 6,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", - сказал он.

Зеленский просит парламент поддержать законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен на внеочередном заседании 25 августа, после Дня независимости.

"Повышение "минималки" будет способствовать выведению из тени зарплат украинцев, когда работодатель официально устанавливает работнику самый низкий разрешенный законом оклад, а остальную часть зарплаты отдает в конверте, уклоняясь от уплаты единого соцвзноса", - говорится в сообщении.

Также по словам Зеленского, после повышения вырастут доходы работников бюджетной сферы (учителей, медиков, соцработников), поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Председатель совета Национального банка Богдан Данилишин назвал эту инициативу своевременной.

"В первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%. Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - сказал он.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Григорий Осовой отметил, что фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине очень незначительный - на уровне 5-8%, в то время как в европейских странах это 25-30%, поэтому у бизнеса есть ресурс для повышения зарплат.

Как сообщали Українськi Новини, за июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 гривен.

Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.