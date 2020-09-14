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14 сентября 2020, понедельник, 16:16 58
Экономика 2020-09-14T16:18:05+03:00
Українські Новини
Курс валют на вторник: Нацбанк поднял доллар выше отметки в 28 гривен

Курс валют на вторник: Нацбанк поднял доллар выше отметки в 28 гривен

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс доллара, Доллар по 28
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как евро и доллар "взлетели" в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0168
1 доллар США 28,0003
1 швейцарский франк 30,885
10 иен 2,6429
10 российский рубль 3,7104
1 евро 33,2476


Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года. Курс гривны к концу года курс гривны к доллару ослабнет. 

Кроме того, девальвацию гривны осенью прогнозирует компания Concorde Capital. Также осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.

Тем временем эксперты прогнозируют новую стоимость курса. Курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка

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