Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19", - сказано в нем.

В свою очередь Хомчак сообщил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции объединенных сил стабильно контролируется.

По его словам, 11 представителей ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы из зоны проведения ООС являются активными больными и проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 462 до 156 797, количество умерших от заболевания увеличилось на 33 человека до 3 211 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 0,57%, новых летальных случаев - увеличилось на 10%.

В Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Также медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса.

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