подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 15:33 465
Общество 2020-09-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
Хомчак выздоровел от коронавируса

Хомчак выздоровел от коронавируса

Ольга Фандорина
ВСУ, Руслан Хомчак, коронавирус в Украине, главнокомандующий
Руслан Хомчак. Фото: Минобороны
Руслан Хомчак. Фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19", - сказано в нем.

В свою очередь Хомчак сообщил, что ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции объединенных сил стабильно контролируется.

По его словам, 11 представителей ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы из зоны проведения ООС являются активными больными и проходят лечение дома, а 43 человека находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 462 до 156 797, количество умерших от заболевания увеличилось на 33 человека до 3 211 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 0,57%, новых летальных случаев - увеличилось на 10%.

В Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Также медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса.

Больше новостей о: ВСУ Руслан Хомчак коронавирус в Украине главнокомандующий

В случае провокаций ВСУ дадут отпор противнику, - ...
Рада ускорила разделение должностей Главнокомандую...
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета пози...
В Одессе учеников 16-ти классов отправили на самои...
Детей не брать, голосовать своей ручкой: Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах
Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2021 с дефицитом в 270 млрд гривен
Новости
Курс валют на вторник: Нацбанк поднял доллар выше отметки в 28 гривен 16:16
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова 16:03
Задолженность клиентов "Запорожгаза" превысила 30 млн грн 15:59 Пресс-релиз
Детей не брать, голосовать своей ручкой: Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах 15:47
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко 13:11
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
больше новостей
В Киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok