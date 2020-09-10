подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 сентября 2020, четверг, 16:58 1369
Силовые структуры 2020-09-10T18:00:03+03:00
Українські Новини
Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус у чиновников
Руслан Хомчак. Фото: Минобороны
Руслан Хомчак. Фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел коронавирусом. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генерального штаба.

"Могу подтвердить, что заболел", - сказал спикер Генштаба Богдан Сеник.

По его словам, на данный момент Хомчак находится на самоизоляции.

Состояние здоровья его удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 298 человек до 16 119, умерших - на 4 до 254.

Также 9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2%, новых летальных случаев снизилось на 2,2%.

Также заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман инфицирован коронавирусом.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса Коронавирус у чиновников

В Киеве за сутки обнаружили 298 больных коронавиру...
В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: с...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла...
В Одессе чиновник горсовета заразился коронавирусо...
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС в районе Шумов
Инспекция в районе Шумов на Донбассе отменена из-за смены требований России и боевиков, - Офис Президента
Новости
Глава Минздрава Максим Степанов инициирует встречу с представителями местной власти по соблюдению карантина 17:54
Юрий Бойко в Харькове. Фото: zagittya.com.ua
Некомпетентное правительство Шмыгаля должно освободить место профессионалам, – Бойко 17:53 Видео
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
ИнАУ просит депутатов Рады доработать законопроект об обязательной установке в сетях техсредств для розыскных действий 17:45
"УДАР" готов к любому сценарию: Палатный высказался о возможном переносе местных выборов 17:37
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса 05:50
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
больше новостей
ГБР вызывает Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью Гордону
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok