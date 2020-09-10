Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел коронавирусом. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генерального штаба.

"Могу подтвердить, что заболел", - сказал спикер Генштаба Богдан Сеник.

По его словам, на данный момент Хомчак находится на самоизоляции.

Состояние здоровья его удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 298 человек до 16 119, умерших - на 4 до 254.

Также 9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2%, новых летальных случаев снизилось на 2,2%.



Также заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман инфицирован коронавирусом.

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