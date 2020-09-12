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12 сентября 2020, суббота, 23:29 582
Медицина 2020-09-12T23:29:03+03:00
Українські Новини
Медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса

Медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса

Надежда Комендантова
Ученые, Коронавирус, Covid-19, осложнения коронавируса
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время, как медики допустили связь между коронавирусом и возникновением диабета, пациенты, госпитализированные с тяжелыми инфекциями COVID-19 с высоким уровнем фактора свертывания крови V, подвергаются повышенному риску осложнений от тромбов, в частности, тромбозу глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH). Однако одновременно с этим низкий уровень фактора свертывания крови V также плох, поскольку повышает риск смерти от коагулопатии. Результаты исследования были представлены в American Journal of Hematology, пишет healthinfo.

В марте 2020 года, в первые дни пандемии COVID-19 в Массачусетсе, местные врачи обратили внимание на высокие показатели фактора свертывания крови V у пациента с тяжелой формой заболевания. Спустя четыре дня у него развилась седловидная тромбоэмболия легочной артерии, потенциально смертельный сгусток крови.

Это указывало на активность фактора V, а также фактора VIII и X, двух других основных факторов свертывания крови. Они изучили их уровни и другие параметры в группе из 102 пациентов с COVID-19.

Обнаружилось, что 33% пациентов с повышением фактора свертывания крови V столкнулись с тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии, по сравнению только с 13 процентами пациентов с более низким уровнем.

Как сообщали Українські Новини, ученые провели ряд исследований и выяснили, способен ли коронавирус проявлять жизнеспособность на замороженных продуктах.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения озвучили новый способ передачи коронавируса SARS-CoV-2.

Тем временем, в Эквадоре выявили первый случай заражения двумя штаммами коронавируса

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