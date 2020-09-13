В Украине более 154 тыс. случаев коронавируса, за сутки — 2 476 заболевших

12 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 476 до 154 335, количество умерших от заболевания увеличилось на 30 человек до 3 178 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 20,2%, новых летальных случаев - в 2,4 раза. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини. Согласно ему, по состоянию на утро 12 сентября в Украине зарегистрировано 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 178 летальных, 68 893 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 2 476 новых случаев заболевания, выздоровели 547 человек, умерли 30 человек. Таким образом, 12 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 476 против 547. Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 12 сентября составило 82 264 человека, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущими сутками. За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (17 261), Львовской (16 914) и Харьковской областях (12 584). В Черновицкой области зафиксировано 12 117 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 11 215 случаев, в Ривненской – 10 469, в Одесской - 9 482, в Тернопольской - 8 882, в Закарпатской – 8 625, в Киевской - 6 849, в Волынской - 6 289, в Винницкой - 4 808, в Житомирской - 4 292, в Хмельницкой - 3 968, в Днепропетровской - 3 262 случая. 2 714 случаев выявлены в Черниговской области, 2 495 случая - в Черкасской, 2 401 случай - в Сумской, 2 347 случаев - в Запорожской, 2 095 случаев - в Донецкой, 1 953 случая - в Николаевской, 1 195 случаев - в Полтавской, 904 случая - в Кировоградской, 628 случаев - в Херсонской и 586 случаев - в Луганской области. Как сообщали Українськi Новини, медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса. Тем временем Киев может попасть в "красную зону" карантина.