В Ивано-Франковске детей отправят в школу 14 сентября, несмотря на "красную зону"

В Ивано-Франковске, который сейчас находится в красной зоне, приняли решение вернуть детей в школы и сады несмотря на решение центральной власти. Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

По его словам, дети пойдут в сады и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение.

"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не обжаловано. Поэтому с понедельника детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.

Ранее сообщалось, что если регион находится в "красной зоне", то дети переходят на дистанционное обучение.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19. Кроме того, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку".

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Кроме того, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку".

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