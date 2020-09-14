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14 сентября 2020, понедельник, 12:57 347
Медицина 2020-09-14T12:57:02+03:00
Українські Новини
В НАН прогнозируют 50 смертей от коронавируса ежедневно уже на этой неделе

В НАН прогнозируют 50 смертей от коронавируса ежедневно уже на этой неделе

Константин Долгий
Национальная академия наук Украины, Covid-19, Смертность от коронавируса, Пандемия коронавируса, прогноз коронавируса
Брошенная на землю защитная маска. Фото. Pixabay
Брошенная на землю защитная маска. Фото. Pixabay

Несмотря на то, что в Украине уровень заболеваемости коронавирусом нового типа снижается несколько дней подряд, специалисты Национальной академии наук (НАН) опубликовали результаты прогноза по COVID-19 с использованием компьютерного моделирования.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщила пресс-служба НАН, передают Українські Новини.

По словам специалистов НАН, распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2 в Украине продолжает демонстрировать постоянный и стабильный рост. Учитывая данные моделирования до 18 сентября следует ожидать ежедневный прирост на уровне 3 тыс. человек.

В НАН отметили, что сейчас наблюдается прирост части больных, у которых заражение коронавирусом выявляют уже после смерти. Кроме того, растет доля заболевших пожилого возраста, которая ассоциирована с показателем летальности.

"Рост доли таких больных является признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря проведению компьютерного моделирования специалисты НАН прогнозируют, что по состоянию на 18 сентября, в Украине следует ожидать до 50 случаев смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно.

Как сообщали Українські Новини, в Украине второй день подряд падает количество проведенных тестирований на наличие коронавируса нового типа.

Кроме того, ранее в Одесской области заявили о полном отсутствии тест-систем на коронавирус, которые не могут закупить из-за проблем с поставщиками.

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