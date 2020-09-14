В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко

Компания "Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый. Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, который получает 350 тыс грн. в месяц, в своем Telegram-канале и в Facebook.

По его данным, закупка произошла при прошлом руководителе компании Евгении Кравцове и тщательно скрывалась.

"Покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", – написал Лещенко.

Он сообщил, что аудиторскую проверку этой аферы наблюдательный совет назначил по его требованию. Были выявлены многочисленные нарушения, но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

"В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", – добавил Лещенко.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января 2019 года Кабинет Министров назначил Евгения Кравцова на должность председателя правления акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее, и. о. главы "Укрзализныци" Кравцов получал 920 тыс. грн в месяц, сотрудник, ведущий Facebook "Укрзализныци", зарабатывает 117 тыс. грн в месяц.

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