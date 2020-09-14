подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко
14 сентября 2020, понедельник, 13:11 3216
Политика 2020-09-14T13:45:27+03:00
Українські Новини
В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко

В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко

Ольга Фандорина
Коррупция, Укрзализниця, Закупки, Лимузин, Коррупция в
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

Компания "Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый. Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, который получает 350 тыс грн. в месяц, в своем Telegram-канале и в Facebook.

По его данным, закупка произошла при прошлом руководителе компании Евгении Кравцове и тщательно скрывалась.

"Покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", – написал Лещенко.

Он сообщил, что аудиторскую проверку этой аферы наблюдательный совет назначил по его требованию. Были выявлены многочисленные нарушения, но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

"В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", – добавил Лещенко.

Лещенко рассказал об афере с автомобилями в УЗ.

Как сообщали Українськi Новини, 10 января 2019 года Кабинет Министров назначил Евгения Кравцова на должность председателя правления акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее, и. о. главы "Укрзализныци" Кравцов получал 920 тыс. грн в месяц, сотрудник, ведущий Facebook "Укрзализныци", зарабатывает 117 тыс. грн в месяц.

Больше новостей о: Коррупция Укрзализниця Закупки Лимузин Коррупция в "Укрзализныци"

В поезде "Ужгород-Одесса" пьяный пассажир устроил ...
Экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный ко...
НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуг...
Новый лимузин Путина сделан совместно с Porsche, н...
Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2021 с дефицитом в 270 млрд гривен
В Киеве за сутки почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом
Новости
За полгода карантина правительство никак не поддержало бизнес, – Левочкин 14:33
Более 43 тысяч клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" могут не получить субсидию на грядущую зиму 14:30 Пресс-релиз
Богдан заявил, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ, — ГБР 14:18
В Киевской области 19 школ перевели на дистанционное образование 14:13
В Киевской области возросла заболеваемость коронавирусом. Умерла пожилая жительница Обухова 13:46
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко 13:11
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
больше новостей
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok