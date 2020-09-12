В поезде "Ужгород-Одесса" пьяный пассажир устроил драку, проводится спецрасследование

Несмотря на то, как акционерное общество "Укрзализныця" после случая с избиением женщины в купе поезда разработало комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах, в поезде №107/108 сообщением Ужгород-Одесса нетрезвый пассажир устроил драку. Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев, и в Укрзализныце уже подтвердили драку.

Мужчина повредил руку, когда разбивал окно в тамбуре и залил своей кровью пол в вагоне. Его высадили на станции Воловец, где передали медицинским работникам.

Сейчас по нему проводится служебное расследование. Члены специальной комиссии опросили всех причастных и свидетелей случившегося.

Кроме того, в сертифицированном медицинском учреждении было проведено медицинское освидетельствование всех работников поездной бригады на предмет алкогольного опьянения.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Луговой.

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