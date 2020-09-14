В "Укрзалізниці" замість ремонту потяга закупили лімузини, - Лещенко

Ззамість ремонту дизель-поїзда "Укрзалізниця" придбала два лімузина Audi А8 Long вартістю в 4,5 млн грн кожен. Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, який отримує 350 тис грн. в місяць , в своєму Telegram-каналі і в Facebook.

За його даними, закупівля відбулася при минулому керівнику компанії Євгенії Кравцова і ретельно приховувалася.

"Покупку оформили без тендеру, а купили через страхову фірму, засновником якої значиться філія "Одеська залізниця". Після цього машини перекинули на баланс Одеської дороги, але боялися експлуатувати через що почався резонанс. В результаті, машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор. Ходять чутки, що машини призначалася для обслуговування одного з перших осіб України часів минулої влади", - написав Лещенко.

Він повідомив, що аудиторську перевірку цієї афери наглядова рада призначила на його вимогу. Були виявлені численні порушення, але результати перевірки півроку не передавали в правоохоронні органи.

"На початку липня наглядова рада зажадав це зробити, але через місяць виявилося, що нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ", - додав Лещенко.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів призначив Євгена Кравцова на посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Тим часом в. о. голови правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов в 2018 отримував в середньому близько 920 000 гривень на місяць в той час, як "Укрзалізниця" 19 червня уклала угоду з підприємцем Русановим Романом Миколайовичем про послуги в сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тисяч грн.

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