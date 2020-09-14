Киев и 19 областей не могут снять карантинные ограничения из-за роста заболеваемости

Кроме столицы не могут ослабить карантин в следующих регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 136,9.

Готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть.

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

Также МОЗ обновил список стран "красной" зоны карантина.

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