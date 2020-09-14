подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 12:38 670
Общество 2020-09-14T13:00:02+03:00
Українські Новини
Киев и 19 областей не могут снять карантинные ограничения из-за роста заболеваемости

Киев и 19 областей не могут снять карантинные ограничения из-за роста заболеваемости

Ольга Фандорина
Карантин, ослабление карантина, послабление карантина в Киеве, Зональный карантин
Карантин. Фото: Pixies
Карантин. Фото: Pixies

В Украине Киев и еще 19 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантина, так как в этих областях высокие показатели заболеваемости коронавирусом - за выходные их стало на 2 больше. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает РБК -Украина.

Кроме столицы не могут ослабить карантин в следующих регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 136,9.

Готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть. 

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

Также МОЗ обновил список стран "красной" зоны карантина.

Больше новостей о: Карантин ослабление карантина послабление карантина в Киеве Зональный карантин

Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный ...
К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украи...
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 8 обла...
Жители закарпатского Чопа вышли протестовать из-за...
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
Новости
В НАН прогнозируют 50 смертей от коронавируса ежедневно уже на этой неделе 12:57
В Киеве за сутки почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом 12:49
Киев и 19 областей не могут снять карантинные ограничения из-за роста заболеваемости 12:38
В августе жилье на столичной первичке подорожало на 2,2% 12:21
В Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой 12:18
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok