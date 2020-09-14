Киев и 19 областей не могут снять карантинные ограничения из-за роста заболеваемости

В Украине Киев и еще 19 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантина, так как в этих областях высокие показатели заболеваемости коронавирусом - за выходные их стало на 2 больше. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает РБК -Украина. Кроме столицы не могут ослабить карантин в следующих регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. В Киеве показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составляет 136,9. Готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области. Ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям: количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней; показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней; уровень загруженности коек на протяжении 5 дней подряд не должен превышать 50%. Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть. Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ. Также МОЗ обновил список стран "красной" зоны карантина.