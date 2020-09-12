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12 сентября 2020, суббота, 11:30 54
Общество 2020-09-12T11:34:35+03:00
Українські Новини
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть

Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

11 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 103 до 151 859, количество умерших от заболевания увеличилось на 72 человека до 3 148 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 1,3%, новых летальных случаев - увеличилось на 35,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 11 сентября в Украине зарегистрировано 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 летальных, 68 346 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 103 новых случая заболевания, выздоровел 1 341 человек, умерли 72 человека.

Таким образом, 11 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 3 103 против 1 341.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 11 сентября составило 80 365 человек, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (16 951), Львовской (16 774) и Харьковской областях (12 404).

В Черновицкой области зафиксировано 11 988 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 11 083 случая, в Ривненской – 10 369, в Одесской - 9 382, в Тернопольской - 8 657, в  Закарпатской – 8 532, в Киевской - 6 750, в Волынской - 6 224, в Винницкой - 4 756, в Житомирской - 4 194, в Хмельницкой - 3 850, в Днепропетровской - 3 176 случая.

2 654 случая выявлены в Черниговской области, 2 384 случая - в Черкасской, 2 323 случая - в Сумской, 2 242 случая - в Запорожской, 2 026 случаев - в Донецкой, 1 929 случаев - в Николаевской, 1 161 случай - в Полтавской, 892 случая - в Кировоградской, 596 случаев - в Херсонской и 562 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, певица Камалия с семьей заразились коронавирусом.

Также несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть
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