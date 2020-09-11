Какие страны попали в "красную зону", — новый список МОЗ

Министерство здравоохранения по состоянию на 11 сентября отнесло 47 стран к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

При этом относительно 15 государств, попавших в "красную зону", нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов США, Хорватия, Мальдивские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, Танзания, а также закрытые для украинских туристов Молдова, Испания, Франция и Израиль.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, Армения, Великобритания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Чехия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 88,1.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом.

27 августа Кабмин ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

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