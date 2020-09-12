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12 сентября 2020, суббота, 15:28 447
Общество 2020-09-12T16:30:02+03:00
Українські Новини
К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украины и Киев

К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украины и Киев

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, ослабление карантина, послабление карантина в Киеве
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

По состоянию на 11 сентября, к ослаблению карантина не готовы 17 областей. Также Киев, который вошел в "оранжевую зону" не готов к ослаблению ограничений - в городе второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Соответствующий список опубликовал Минздрав.

По состоянию на сейчас, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина.

Данных о временно оккупированных АР Крым и город Севастополь нет.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть. 

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

До конца карантина 50 дней. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах.

Также МОЗ обновил список стран "красной" зоны карантина.

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