К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украины и Киев

По состоянию на 11 сентября, к ослаблению карантина не готовы 17 областей. Также Киев, который вошел в "оранжевую зону" не готов к ослаблению ограничений - в городе второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Соответствующий список опубликовал Минздрав.

По состоянию на сейчас, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина.

Данных о временно оккупированных АР Крым и город Севастополь нет.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть.

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

До конца карантина 50 дней. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах.

Также МОЗ обновил список стран "красной" зоны карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости