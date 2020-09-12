К ослаблению карантина не готовы 17 областей Украины и Киев

По состоянию на 11 сентября, к ослаблению карантина не готовы 17 областей. Также Киев, который вошел в "оранжевую зону" не готов к ослаблению ограничений - в городе второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Соответствующий список опубликовал Минздрав. По состоянию на сейчас, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина. Данных о временно оккупированных АР Крым и город Севастополь нет. Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть. Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ. До конца карантина 50 дней. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах. Также МОЗ обновил список стран "красной" зоны карантина.