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14 сентября 2020, понедельник, 11:59 60
Общество 2020-09-14T12:33:31+03:00
Українські Новини
Богдан переболел коронавирусом

Богдан переболел коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Андрей Богдан, Эпидемия коронавируса, Коронавирус у чиновников
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что переболел коронавирусом.

Об этом он сказал перед допросом в ГБР, передают Українськi Новини.

"Одену маску, потому что боюсь, что снова заболею", - сказал он.

Отвечая на уточняющие вопросы, Богдан сообщил, что в начале лета он сдал тест на антитела к коронавирусу, который показал их наличие, что свидетельствует о том, что ранее он переболел Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля.

Также Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Также в интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

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