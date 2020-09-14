Богдан переболел коронавирусом

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что переболел коронавирусом. Об этом он сказал перед допросом в ГБР, передают Українськi Новини. "Одену маску, потому что боюсь, что снова заболею", - сказал он. Отвечая на уточняющие вопросы, Богдан сообщил, что в начале лета он сдал тест на антитела к коронавирусу, который показал их наличие, что свидетельствует о том, что ранее он переболел Covid-19. Как сообщали Українськi Новини, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля. Также Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ. Также в интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".