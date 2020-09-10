Богдан рассказал, как Зеленский "кинул" Госдеп США

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, который заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс, также рассказал об отношениях Зеленского с Вашингтоном. В частности, по его словам, американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В подтверждение Богдан рассказал о своем видении недавней встречи Владимира Зеленского в Кривом Роге с замгоссекретаря Стивеном Биганом, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом – и телефонного звонка президенту Майка Помпео.

По его словам, Биган и Кент приехали поговорить с Зеленским о главе НАБУ Артеме Сытнике. Мол, трогать его нельзя. Но через несколько дней после этого Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности указа о назначении Сытника. "На языке дипломатов это называется плевок в спину", – сказал Богдан.

В связи с этим экс-чиновник предрек провал переговоров с МВФ о втором транше и катастрофу с бюджетом. "Но Зеленский не понимает, куда все катится", – считает Богдан.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.

Кроме того, самое большое влияние на Зеленского, по мнению Богдана, оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко,

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

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