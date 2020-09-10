подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""

10 сентября 2020, четверг, 11:30 780
Политика 2020-09-10T12:00:02+03:00
Українські Новини
Богдан рассказал, как Зеленский "кинул" Госдеп США

Богдан рассказал, как Зеленский "кинул" Госдеп США

Надежда Комендантова
США, Госдеп, Украина-США, Владимир Зеленский, Андрей Богдан

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, который заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс, также  рассказал об отношениях Зеленского с Вашингтоном. В частности, по его словам, американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В подтверждение Богдан рассказал о своем видении недавней встречи Владимира Зеленского в Кривом Роге с замгоссекретаря Стивеном Биганом, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом – и телефонного звонка президенту Майка Помпео.

По его словам, Биган и Кент приехали поговорить с Зеленским о главе НАБУ Артеме Сытнике. Мол, трогать его нельзя. Но через несколько дней после этого Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности указа о назначении Сытника. "На языке дипломатов это называется плевок в спину", – сказал Богдан.

В связи с этим экс-чиновник предрек провал переговоров с МВФ о втором транше и катастрофу с бюджетом. "Но Зеленский не понимает, куда все катится", – считает Богдан.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.

Кроме того, самое большое влияние на Зеленского, по мнению Богдана, оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко,

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Больше новостей о: США Госдеп Украина-США Владимир Зеленский Андрей Богдан

Богдан рассказал, кто может стать следующим презид...
Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью...
"Интерпайп" участвует в расследовании США в отноше...
Госдеп США ответил на решение Москвы выслать более...
По всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов, — Минздрав
В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: статистика COVID-19 на 10 сентября
Новости
Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань 12:03
Пожары на Западном побережье США охватили рекордные площади. Фото: twitter/mithrilmaker
Масштабные пожары охватили Калифорнию, горят сотни тысяч гектаров. В сеть попали апокалиптические фото и видео 12:01
В Киеве за сутки обнаружили 298 больных коронавирусом 11:47 Инфографика
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, как Зеленский "кинул" Госдеп США 11:30
Первые два года у команды Януковича не было системной коррупции, они слажено шли в ЕС, - Богдан 11:19
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса 05:50
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
У Кличко готовят материальную помощь многодетным семьям и родителям-воспитателям 13:09
больше новостей
Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok