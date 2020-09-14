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14 сентября 2020, понедельник, 11:04 913
Силовые структуры 2020-09-14T11:04:05+03:00
Українські Новини
Богдан пришел на допрос в ГБР после скандального интервью

Богдан пришел на допрос в ГБР после скандального интервью

Надежда Комендантова
Интервью, Андрей Богдан, Андрей Ермак, допрос в ГБР
Андрей Богдан. Скриншот видео
Андрей Богдан. Скриншот видео

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля.

Богдан пришел к зданию ГБР в 10:25, передают Українськi Новини.

Допрос запланирован на 11:00.

Богдан прибыл в сопровождении адвокатов.

При этом ранее Богдан пригласил СМИ под здание ГБР на 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР решило вызвать Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Также в этом интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

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