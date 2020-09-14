Богдан пришел на допрос в ГБР после скандального интервью

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан прибыл на допрос в Госбюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля. Богдан пришел к зданию ГБР в 10:25, передают Українськi Новини. Допрос запланирован на 11:00. Богдан прибыл в сопровождении адвокатов. При этом ранее Богдан пригласил СМИ под здание ГБР на 10:00. Как сообщали Українськi Новини, ГБР решило вызвать Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону. В частности, Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ. Также в этом интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".