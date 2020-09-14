подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 05:05 30
Экономика 2020-09-14T06:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна начала финансовую неделю с падения до 27,9003 UAH/USD

Гривна начала финансовую неделю с падения до 27,9003 UAH/USD

Кира Молчанова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ
Гривна и доллар
Гривна и доллар

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD после существенного падения перед выходными.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,7821
1 доллар США 27,9003
1 швейцарский франк 30,6765
10 иен 2,6283
10 российских рублей 3,7203
1 евро 33,0674

Как сообщали Українськi Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, национальный регулятор снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Кроме того, 10 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ

Гривна на межбанке дешевеет третий день подряд...
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжил...
Гривна стремительно падает. Курс валют от НБУ на 9...
Нацвалюта ослабла. Официальный курс гривны на три ...
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета позиции ВСУ в районе Песок
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки
Новости
Что делать, если коллекторы требуют чужие кредиты: в НБУ дали подробную инструкцию 05:30
Гривна начала финансовую неделю с падения до 27,9003 UAH/USD 05:05
В Одессе во время отдыха на яхте погиб иностранец 23:45
Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100" 23:07
В "Формуле-1" впервые за время пандемии прошла гонка со зрителями 21:43
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен 06:00
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
больше новостей
НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуги народа", — Лерос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok