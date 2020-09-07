Израиль вводит комендантский час в "красных" городах

В то время как в Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4 млн, власти Израиля приняли решение ввести комендантский час в городах, где наблюдается наибольший прирост зараженных.

Об этом пишет The Jerusalem Post, передают Українські Новини.

За минувший день в Израиле подтвердили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом нового типа. На фоне этого правительство расширило список "красных" город и одобрило ввод ограничений.

Ограничения вступают в силу сегодня, 7 сентября. Всем предприятиям и заведениям, кроме продуктовых магазинов, аптек и больниц, предписано прекращать свою работу в 19:00 по местному времени. Кроме того, жителям "красных" городов запрещено отходить на более чем 500 метров от своих домов с 19:00 до 05:00.

Также ограничения коснутся сферы образования. Работа всех учебных заведений будет временно прекращена. Исключение составят дошкольные учреждения и заведения специального образования, где разрешат собрания для не более чем 10 человек в помещении и 20 на открытом воздухе.

Отмечается, что компетентный орган в правительстве Израиля оказался под сильным давлением некоторых религиозных партий, поэтому было принято решение ввести только ночной комендантский час в "красных" городах.

Известно, что с начала пандемии в Израиле выявлено почти 132 тыс. подтвержденных случаев COVID-19. На сегодня более 100 тыс. человек смогли побороть заболевание, еще 1 022 заболевших погибли.

Всего с момента распространения коронавируса в мире было подтверждено 27,3 млн случаев заражения. 19,3 млн человек излечились, еще 893 тыс. — погибли.

Лидерами по общему числу заболевших остаются США (6,4 млн человек), Индия (4,2 млн человек), Бразилия (4,1 млн человек) и Россия (1,03 млн человек).

Как сообщали Українські Новини, власти Чехии заявили о новом антирекорде по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Кроме того, Минздрав Украины обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зоны.

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