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14 сентября 2020, понедельник, 10:00 1622
Финансы 2020-09-14T10:01:17+03:00
Українські Новини
В Украине зафиксировали рекордные цены на подсолнечное масло

В Украине зафиксировали рекордные цены на подсолнечное масло

Надежда Комендантова
Подсолнечное масло, Цены на продукты, экспорт подсолнечного масла
Подсолнечное масло. Фото: pixabay
Подсолнечное масло. Фото: pixabay

В то время, как продукты в конце лета подешевели, по состоянию на 10 сентября средние цены спроса на подсолнечное масло на базисе FOB в Украине достигли 915 $ / т, что является рекордным показателем за последние 7 лет.

Об этом сообщает apk-inform.com.

"Цены на украинскую продукцию сформировались в среднем на 60 $/т выше, чем на экспортные партии подсолнечного масла в России в том же базисе, также является максимальным значением за указанный период. Ранее спрэд в размере 50-55 $/т фиксировался только в декабря 2019 года-январе 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем за последние 3 сезона спрэд между указанными ценовыми показателями составил несколько более 15 $/т. Основной причиной сложившейся ситуации на старте 2020/21 МГ, является интенсивный рост цен на подсолнечное масло как в Украине, так и в России под влиянием негативных агроклиматических условий.

"При этом на фоне активного экспорта продукта по итогам 2019/20 МГ в России сформировались рекордно низкие запасы, оцениваемые аналитиками агентства только в 43,8 тыс. Тонн, что на 67% ниже показателя предыдущего сезона. Соответственно, количество предложений подсолнечного масла для экспорта в РФ ограничена, и цены в основном являются декларативными", - объясняют эксперты.

Следует добавить, что по оценкам аналитиков в 2020/21 МГ экспорт подсолнечного масла из Украины может составить около 6200000 тонн (-6% к показателю сезона-2019/20), а из России - 3800000 тонн (-8 %).

Напомним, аналитики прогнозируют, что к концу года подорожает весь борщевой набор.

Тем временем, свекла дешевеет, в то время, как ранее в Украине взлетели цены на белокочанную капусту

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