Продукты в конце лета подешевели: что будет с ценами после усиления карантина

В то время, как аналитики прогнозируют, что к концу года подорожает весь борщевой набор, украинцы встревожены ростом цен на многие важные продукты питания и другие товары, который наблюдается в последнее время. Казалось бы, предпосылок для этого нет. Обычно осень – сезон самых дешевых овощей и фруктов. К тому же эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине, регионы в последнее время один за другим погружаются в "оранжевую" и "красную" зоны и деловая активность там падает. Весной, в период жестких карантинных ограничений, цены практически не росли. Сейчас же ситуация противоположная, пишет "Сегодня".

Продолжится ли рост цен и осенью, если в Украине вновь будут усилены карантинные ограничения? Сейчас в правительстве заявляют, что не планируют вновь садить страну на "жесткий карантин". Но удастся ли выполнить это обещание, если осенью Украину накроет новая волна заболеваемости, как прогнозируют ряд экспертов? В школах, например, уже поговаривают о том, что после выборов дистанционное обучение вернется.

Если посмотреть на отчеты Укрстата, поводов для беспокойства, казалось бы, нет и сейчас. В августе потребительские цены снизились в целом на 0,2%. С начала года выросли всего на 1,25%. В том числе продукты питания в августе подешевели на 1,6%, по сравнению с июлем.

Однако не со всеми группами товаров и не во всех торговых точках ситуация одинаковая. А люди больше склонны замечать повышение цен. Заметим же – ожидают подорожания и других товаров.

Например, по данным Укрстата, овощи в целом за август подешевели на 13,5%. В то же время потребители заметили в августе рост цен на огурцы. Данные сайта index.minfin.com.ua, который отслеживает изменение цен в супермаркетах, также свидетельствуют о том, что средние цены на огурцы повышаются, начиная с июля. Так, на 1 августа средняя цена на огурцы в супермаркете составляла 30,63 грн, а на 1 сентября – уже 31,99 грн. А вот по данным аналитического портала Shuvar.info, несмотря на скачки цен, в целом за август оптовые цены на огурцы снизились – с 22,5 грн до 15 грн.

Также украинцы отмечают рост цен на капусту. По данным Shuvar.info, оптовые цены на капусту выросли за август с 2,5 грн до 3,5 грн. А за первые дни сентября они еще поднялись – до 4 грн/кг. В то же время на ценах в супермаркетах это подорожание отразилось незначительно: за прошедший месяц средние розничные цены на капусту в крупных торговых точках выросли только на 22 копейки (с 6,17 до 6,39 грн за кг).

Такая ситуация наблюдается и в других сегментах как по продуктам питания, так и по потребительским товарам. Однако в большинстве своем данные разных источников подтверждают выводы Укрстата. Например, Укрстат подсчитал, что фрукты за август потеряли в цене 8,4%. Данные Shuvar.info и index.minfin.com.ua не противоречат этому. Например, за август ощутимо упали оптовые и розничные цены на яблоки, которые являются одними из основных фруктов в рационе украинцев.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что рост цен по некоторым позициям может быть связан с тем, что предприниматели хотят восполнить убытки, понесенные во время жесткого карантина.

"Я не ожидаю какого-либо существенного роста цен. Хотя по некоторым позициям цены действительно выросли. Но это наблюдается, в тех сегментах, где возобновляется деловая активность, и может быть связано с тем, что цены просто восстанавливаются после глубокого падения и остановки рынка. Например, такая ситуация сейчас наблюдается с ценами на металл, который используется в строительстве. Что касается ситуации в целом – понятно, что некоторые предприниматели хотят сегодня хоть как-то восполнить те потери, которые они понесли в период карантинных ограничений", – говорит Борис Кушнирук.

В то же время эксперт European Analytical Centre Вадим Бардась обращает внимание на то, что рост цен, который замечают потребители, может быть связан с достаточно активной денежной эмиссией.

"Официальная статистика в Украине по темпам роста индекса потребительских цен имеет больше политический характер и мало связана с реальной экономикой. Официальные данные показывают наличие в Украине дефляции в июле или снижение цен в экономике на 0,6%, однако именно на этот период пришелся сезонный всплеск цен на продукты питания на 20-30%, а некоторые группы продуктов подорожали на 50% и более процентов. В общем с начала года цены на транспортные средства увеличились на 5%, бытовая техника подорожала от 10%, а предметы первой необходимости добавили почти 15%. Рост цен связан с увеличением бюджетного дефицита в Украине из-за ограничений деловой активности и, соответственно, эмиссионным каналом его покрытия – через ежемесячное вливание в оборот 40-50 миллиардов гривен для финансирования расходов государственного бюджета", – говорит Вадим Бардась.

Чего ждать осенью

Многие эксперты считают, что предпосылок для серьезного роста цен осенью не будет. Особенно в ситуации, если будет принято решение об ужесточении карантина.

"Карантин в первую очередь негативно влияет на доходы населения. Если падают доходы людей, соответственно, они меньше покупают. То есть чем более жестокий карантин, тем у людей меньше денег, и, соответственно, продавцы в такой период не могут поднимать цены. Но при этом цены не падают, а просто не растут", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Борис Кушнирук также подчеркивает, что системный рост цен возможен только в условиях роста доходов населения.

"Я не исключаю, что в тех или иных сферах будет наблюдаться рост цен на товары. Но, чтобы при росте цен не уменьшались объемы продаж, должны расти доходы населения. А этого нет. То повышение минимальной зарплаты, которое произошло в сентябре, касается в основном только бюджетников, и это не те цифры, которые могу повлиять на спрос в целом", – говорит эксперт.

Он уверен, что по крайней мере до выборов можно не опасаться существенного изменения ценников в магазинах.

"Я не ожидаю каких-либо существенных колебаний цен до местных выборов. Прежде всего потому, что в этом точно не заинтересована власть. Конечно, если курс доллара вырастет, это может частично повлиять на цены на импорт. Но у Нацбанка сейчас достаточно золотовалютных резервов, чтобы можно было удержать курс. Поэтому, если и будет какой-то рост курса, то, скорее всего, уже в декабре-январе. Но никакой гиперинфляции, не будет. Совокупность факторов не дают оснований опасаться стремительного роста цен. Конечно, определенный рост курса будет. Также будет расти социально-экономическое и политическое напряжение. Неблагоприятной для Украины остается и ситуация на внешних рынках. Но я не вижу оснований считать, что это приведет к дестабилизации цен и курса гривни", – говорит Борис Кушнирук.

В то же время Вадим Бардась считает, что денежная масса продолжит расширяться и осенью, а увеличения количества денег в обороте обязательно приведет к росту цен.

"Осенью государственный бюджет будет получать фискальные поступления по результатам экономической деятельности во втором квартале, в котором в Украине было больше ограничений деловой активности. Поэтому невыполнение доходной части финансовых фондов государства потребует расширения денежной массы в обращении для финансирования бюджетной росписи. А, учитывая сокращение производства товаров и услуг и увеличение эмиссии гривни, ожидается продолжение инфляции. Однако ее могут не показать в официальной статистике из-за наличия в ДССУ гибкой методологии по формированию соответствующего индекса", – говорит Вадим Бардась.

Как сообщали Українські Новини, цены на арбузы в Украине достигли своего минимума.

Тем временем, свекла сейчас дешевеет, хотя ранее в Украине взлетели цены на белокочанную капусту.

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