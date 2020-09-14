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14 вересня 2020, понеділок, 10:00 13
Фінанси 2020-09-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні зафіксували рекордні ціни на соняшникову олію

В Україні зафіксували рекордні ціни на соняшникову олію

Надежда Комендантова
Ціни на продукти, експорт товарів, соняшникова олія, експорт олії, Олія
Соняшникова олія. Фото: pixabay
Соняшникова олія. Фото: pixabay

10 вересня рекордного показника за останні 7 років набули середні ціни попиту на соняшникову олію на базисі FOB в Україні, які досягли 915 $/т, в той час, як продукти в кінці літа подешевшали.

Про це повідомляє apk-inform.com.

іни на українську продукцію сформувалися в середньому на 60 $/т вище, ніж на експортні партії соняшникової олії в Росії в тому ж базисі, також є максимальним значенням за вказаний період. Раніше спред в розмірі 50-55 $/т фіксувався тільки в грудні 2019 року-січні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в середньому за останні 3 сезони спред між зазначеними ціновими показниками склав трохи більш як 15 $/т. Основною причиною ситуації, що склалася на старті 2020/21 МР, є інтенсивне зростання цін на соняшникову олію як в Україні, так і в Росії під впливом негативних агрокліматичних умов.

"При цьому на тлі активного експорту продукту за підсумками 2019/20 МР в Росії сформувалися рекордно низькі запаси, які оцінюються аналітиками агентства тільки в 43,8 тис. тонн, що на 67% нижче за показник попереднього сезону. Відповідно, кількість пропозицій соняшникової олії для експорту в РФ обмежена, і ціни в основному є декларативними", - пояснюють експерти.

Слід додати, що за оцінками аналітиків в 2020/21 МР експорт соняшникової олії з України може скласти близько 6200000 тонн (-6% до показника сезону-2019/20), а з Росії - 3800000 тонн (-8%).

Як повідомляли Українські Новини, аналітики прогнозують, що українцям треба готуватися до зростання на 20-30% всього борщового набору.

Тим часом буряк в Україні вже коштує в середньому на 15% дешевше, ніж на початку осені 2019 року.

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