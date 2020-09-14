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  • За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
14 сентября 2020, понедельник, 09:00 50
Мир 2020-09-14T09:01:09+03:00
Українські Новини
За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Пока в Украине за сутки почти 2,5 тыс. зараженных, за последние сутки в мире зафиксирован новый рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. 

Так, сообщается, что за последние сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 307 930 пациентов.

Предыдущим рекордом был показатель 306 857 новых случаев заболевания за сутки, который получили 6 сентября.

По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировали более 28,5 млн случаев заражения COVID-19. Общее количество летальных случаев приближается - 917,4 тыс человек.

В тройке лидеров остаются Индия - 94,3 тысячи новых случаев заражения, США - 45 500 случаев и Бразилия - 43,7 тыс.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области запретилм проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Кроме того, в "Укрзализныце" назвали железнодорожные станции, на которых временно прекращается продажа билетов и посадка на пассажирские поезда.

Также медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса

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