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11 сентября 2020, пятница, 18:41 379
Транспорт 2020-09-11T18:46:21+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на шести станциях с 14 сентября из-за ситуации с коронавирусом

"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на шести станциях с 14 сентября из-за ситуации с коронавирусом

Константин Долгий
Укрзализныця, Пассажирские перевозки, Пандемия коронавируса, Продажа билетов
Поезд
Поезд "Укрзализныци". Фото: Facebook / Укрзализниця

В то время как Кабинет министров обновил размещение карантинных зон на территории Украины, в "Укрзализныця" назвали железнодорожные станции, на которых временно прекращается продажа билетов на пассажирские поезда.

Об этом сегодня, 11 сентября, говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українські Новини.

С 00:00 в понедельник, 14 сентября, продажа билетов будет прекращена на железнодорожных станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1 на следующие поезда:

  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы;
  • № 122/121 Николаев — Ровно;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов -Херсон;
  • № 779/780 Сумы — Киев, Винница;
  • № 786/785 Киев — Шостка;
  • № 774/773 Киев — Шостка;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск;
  • № 601/602 Львов — Тячев;
  • № 117/118 Киев — Черновцы.

В "Укрзализныце" отметили, что эти поезда будут следовать через указанные выше железнодорожные станции, однако без посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в обычном режиме.

Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины в ответ на ухудшение эпидемиологической обстановки и размещение в некоторых регионах Украины "красной" карантинной зоны.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине было подтверждено 3 144 новых случая заражения, что является новым антирекордом за последнее время.

Как раньше сообщали Україснькі Новини, в "Укрзализныце" намерены разработать интерактивную карту, на которой можно будет отслеживать движение поездов в реальном времени.

Кроме того, "Укрзализныця" планировала запустить новый железнодорожный маршрут "Харьков — Трускавец".

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