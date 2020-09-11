"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на шести станциях с 14 сентября из-за ситуации с коронавирусом

В то время как Кабинет министров обновил размещение карантинных зон на территории Украины, в "Укрзализныця" назвали железнодорожные станции, на которых временно прекращается продажа билетов на пассажирские поезда. Об этом сегодня, 11 сентября, говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українські Новини. С 00:00 в понедельник, 14 сентября, продажа билетов будет прекращена на железнодорожных станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1 на следующие поезда: № 81\/82 Киев — Ужгород; № 136\/135 Снятин — Одесса — Черновцы; № 122\/121 Николаев — Ровно; № 88\/87 Ковель — Новоалексеевка; № 108\/107 Одесса — Ужгород; № 110\/109 Львов -Херсон; № 779\/780 Сумы — Киев, Винница; № 786\/785 Киев — Шостка; № 774\/773 Киев — Шостка; № 45\/46 Ужгород — Лисичанск; № 98\/97 Ковель — Киев; № 43\/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск; № 601\/602 Львов — Тячев; № 117\/118 Киев — Черновцы. В "Укрзализныце" отметили, что эти поезда будут следовать через указанные выше железнодорожные станции, однако без посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в обычном режиме. Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины в ответ на ухудшение эпидемиологической обстановки и размещение в некоторых регионах Украины "красной" карантинной зоны. Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине было подтверждено 3 144 новых случая заражения, что является новым антирекордом за последнее время. Как раньше сообщали Україснькі Новини, в "Укрзализныце" намерены разработать интерактивную карту, на которой можно будет отслеживать движение поездов в реальном времени. Кроме того, "Укрзализныця" планировала запустить новый железнодорожный маршрут "Харьков — Трускавец".