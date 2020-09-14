За останню добу у світі зафіксовано новий рекорд захворюваності на коронавірус

Минулої доби, 13 вересня, у світі був зафіксований рекордний приріст захворюваності на коронавірус в той час, як в Україні він склав 2,5 тис. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, повідомляється, що за останню добу позитивний результат аналізів на коронавірус отримали 307 930 пацієнтів.

Попереднім рекордом був показник 306 857 нових випадків захворювання за добу, який отримали 6 вересня.

За даними ВООЗ, всього в світі було зафіксовано понад 28,5 млн випадків зараження COVID-19. Загальна кількість летальних випадків наближається до 917,4 тис. осіб.

У трійці лідерів залишаються Індія - 94,3 тисячі нових випадків зараження, США - 45 500 випадків і Бразилія - ​​43,7 тис.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області діє заборона на проведення концертів та на роботу розважальних закладів.

Також "Укрзалізниця" з 14 вересня припиняє продаж квитків на пасажирські поїзди на 6 станціях.

Тим часом в Україні 187-ий день карантину, який встановлено Кабінетом Міністрів до 31 жовтня.

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