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13 сентября 2020, воскресенье, 23:45 1110
Происшествия 2020-09-14T00:15:02+03:00
Українські Новини
В Одессе во время отдыха на яхте погиб иностранец

В Одессе во время отдыха на яхте погиб иностранец

Валерия Драгомирова
Одесса, Иностранец, Утопленник
Черное море. Фото: pixabay
Черное море. Фото: pixabay

Во время отдыха в Одессе погиб 21-летний иностранец. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Одесской области. 

"Тело 21-летнего парня, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, нырнув в воду, вчера, 12 сентября, нашли возле берега в городе Черноморск", – говорится в сообщении.

Погибший направлен на экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "несчастный случай".

Как сообщали Українські Новини, в Затоке водный скутер насмерть сбил туриста на надувном матрасе. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек. 10 человек погибли, когда пытались спуститься в море, чтобы спасти тонущего ребенка.

Кроме того, в Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок. 

Тем временем восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил. 

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