В Одессе во время отдыха на яхте погиб иностранец

Во время отдыха в Одессе погиб 21-летний иностранец. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Одесской области.

"Тело 21-летнего парня, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, нырнув в воду, вчера, 12 сентября, нашли возле берега в городе Черноморск", – говорится в сообщении.

Погибший направлен на экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "несчастный случай".



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