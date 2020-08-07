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07 августа 2020, пятница, 10:22 7405
Общество 2020-08-07T10:30:01+03:00
Українські Новини
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил

Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил

Ольга Фандорина
Утопление, Реанимация, ТРЦ, Sky Famali Park
Бассейн. Фото: Sky Famali Park
Бассейн. Фото: Sky Famali Park

В Киеве восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил. Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева, который ранее опубликовал неправдивую информацию, извинился за ошибку на своей странице в Facebook.

"Уважаемые читатели, в текст сообщения "103- оперативно. 5 августа" вкралась досадная ошибка в части о гибели 8-летнего мальчика в бассейне развлекательного центра Sky Famali Park по улице генерала Ватутина, где было указано, что ребенок утонул. Успешными реанимационными мероприятиями мальчика удалось спасти. К счастью он жив. Приносим извинения родным", - сказано в публикации.

С начала купального сезона на водоемах страны погибли более 180 человек, у спасателей вызывает беспокойство тот факт, что среди утопленников 70 – это дети.

Как сообщали Україснькі Новини, в Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок.

Ранее 3 детей 2014 года рождения утонули в пруду в одном из сел в Запорожском районе Запорожской области 8 февраля.

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