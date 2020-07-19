В Затоке водный скутер насмерть сбил туриста на надувном матрасе

В Затоке водный скутер совершил наезд на 42-летнего туриста из Днепропетровской области, который находился на надувном матрасе. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Одесской области.



Происшествие случилось 18 июля днем.



"Предварительно установлено, что травмы несовместимые с жизнью 42-летний турист из Днепропетровской области получил во время катания на резиновом плавсредстве, когда столкнулся с водяным скутером. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице", - говорится в сообщении.



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