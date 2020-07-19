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19 июля 2020, воскресенье, 10:41 33
Происшествия 2020-07-19T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Затоке водный скутер насмерть сбил туриста на надувном матрасе

В Затоке водный скутер насмерть сбил туриста на надувном матрасе

Валерия Драгомирова
Одесская область, Затока, Матрас, Водный скутер
Водный скутер. Фото: Нацполиция
Водный скутер. Фото: Нацполиция

В Затоке водный скутер совершил наезд на 42-летнего туриста из Днепропетровской области, который находился на надувном матрасе. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Одесской области. 

Происшествие случилось 18 июля днем. 

"Предварительно установлено, что травмы несовместимые с жизнью 42-летний турист из Днепропетровской области получил во время катания на резиновом плавсредстве, когда столкнулся с водяным скутером. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице", - говорится в сообщении. 

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. 

Кроме того, в Одесской области ввели круглосуточный патруль после смертельных ДТП. 

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