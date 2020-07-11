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11 июля 2020, суббота, 09:12 1717
Происшествия 2020-07-11T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

Валерия Драгомирова
Египет, Александрия, Коронавирус, Утонувшие, Пляж Аль-Нахил
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

В Египте, где открыли авиасообщение с июля, на пляже недалеко от Александрии одновременно утонули 11 человек. Они пытались спасти тонущего ребенка.

Об этом говорится в сообщении местного издания Masrawy.

"В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Нахил, который известен как "Пляж смерти", в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - сказано в нем. 

Отмечается, что 10 человек погибли, когда пытались спуститься на море, чтобы спасти тонущего ребенка.

Пляж был официально закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасательных служб.

Погибшие отправились на пляж утром 10 июня, чтобы избежать патрулей полиции.

Как сообщали Українські Новини, в Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе. 

Ранее в Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок. 

Тем временем в феврале в Запорожской области трое детей утонули в пруду. Двое мальчиков и девочка вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой.

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