Попробуйте сдержать улыбку: какие фотографии вышли в финал фотоконкурса диких животных

В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу.

Сообщается, что победители конкурса будут объявлены 22 октября.

Как сообщали Українські новини, в 2018 году на конкурсе в проекте "Викимания" 7 лучших фотографий были из Карпат.

Ранее снимок двух львов был признан лучшей фотографией на конкурсе в Лондоне.

Ранее Українські новини публиковали работы финалистов Comedy Wildlife Photography Awards-2019, в частности в финал вышли фотографии со стеснительными медведями и веселой совой.

Напомним, три вида животных вымерли в 2018 году, еще 4 вида на грани исчезновения.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости