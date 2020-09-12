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  • Попробуйте сдержать улыбку: какие фотографии вышли в финал фотоконкурса диких животных
12 сентября 2020, суббота, 21:56 16
Жизнь 2020-09-12T21:57:10+03:00
Українські Новини
Попробуйте сдержать улыбку: какие фотографии вышли в финал фотоконкурса диких животных

Попробуйте сдержать улыбку: какие фотографии вышли в финал фотоконкурса диких животных

Надежда Комендантова
Конкурс, Финал, Фотографии, Фотоконкурс, Comedy Wildlife Photography Awards, дикие животные

В то время, как 31 июля завершился ежегодный фотоконкурс Википедии "Вики любит Землю", в котором в прошлом году третье место заняла фотография рассвета в Карпатах, в конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2020 на самую смешную фотографию дикой природы определились финалисты.

Работы финалистов конкурса опубликовало издание Русская служба Би-Би-Си.

В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу.

Фото: ARTHUR TELLE THIEMANN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY
Фото: ARTHUR TELLE THIEMANN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY
Фото: MARTIN GRACE/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: MARTIN GRACE/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: MAX TEO/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: MAX TEO/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: JACQUES POULARD/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: JACQUES POULARD/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: KRISZTINA SCHEEF/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
Фото: KRISZTINA SCHEEF/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
Фото: THOMAS VIJAYAN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: THOMAS VIJAYAN/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: JILL NEFF/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: JILL NEFF/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: AYALA FISHAIMER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
Фото: AYALA FISHAIMER/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARD
Фото: MARCUS WESTBERG/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: MARCUS WESTBERG/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: ROLAND KRANITZ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS
Фото: ROLAND KRANITZ/COMEDY WILDLIFE PHOTOGRAPHY AWARDS

Сообщается, что победители конкурса будут объявлены 22 октября.

Как сообщали Українські новини, в 2018 году на конкурсе в проекте "Викимания" 7 лучших фотографий были из Карпат.

Ранее снимок двух львов был признан лучшей фотографией на конкурсе в Лондоне.

Ранее Українські новини публиковали работы финалистов Comedy Wildlife Photography Awards-2019, в частности в финал вышли фотографии со стеснительными медведями и веселой совой.

Напомним, три вида животных вымерли в 2018 году, еще 4 вида на грани исчезновения.

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