Попробуйте сдержать улыбку: какие фотографии вышли в финал фотоконкурса диких животных

В то время, как 31 июля завершился ежегодный фотоконкурс Википедии "Вики любит Землю", в котором в прошлом году третье место заняла фотография рассвета в Карпатах, в конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2020 на самую смешную фотографию дикой природы определились финалисты. Работы финалистов конкурса опубликовало издание Русская служба Би-Би-Си. В этом году конкурс фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards в самых невероятных и смешных позах удался на славу. [gallery-6154] Сообщается, что победители конкурса будут объявлены 22 октября. Как сообщали Українські новини, в 2018 году на конкурсе в проекте "Викимания" 7 лучших фотографий были из Карпат. Ранее снимок двух львов был признан лучшей фотографией на конкурсе в Лондоне. Ранее Українські новини публиковали работы финалистов Comedy Wildlife Photography Awards-2019, в частности в финал вышли фотографии со стеснительными медведями и веселой совой. Напомним, три вида животных вымерли в 2018 году, еще 4 вида на грани исчезновения.