Три дня до окончания конкурса "Вики любит Землю-2020". Подборка фото от украинских участников

Предлагаем вашему вниманию одни из самых захватывающих фотографий, поданных на конкурс украинцами.

Организаторы конкурса уверены, что за оставшиеся дни проведения статистика еще не раз изменится. Присоединиться к участию могут все желающие. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 октября этого года.

Меньше всего снимков на конкурс поступило из Крыма (16 фотографий 3 объектов) и Луганской области (42 фото 17 объектов).

Лидером по количеству загруженных фотографий в Украине является Запорожская область. Оттуда на конкурс подали 1758 фото 140 природных объектов. Второе место занимает Киев – 1265 снимков 150 объектов. Завершает тройку Хмельницкая область – 901 кадр 219 объектов.

Первое место по количеству загруженных фотографий занимает Германия. Всего в конкурсе принимает участие 34 страны.

Как сообщали Українські новини, в 2018 году на конкурсе в проекте "Викимания" 7 лучших фотографий были из Карпат.

Ранее снимок двух львов был признан лучшей фотографией на конкурсе в Лондоне.