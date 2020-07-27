Три дня до окончания конкурса "Вики любит Землю-2020". Подборка фото от украинских участников

31 июля завершается ежегодный фотоконкурс Википедии "Вики любит Землю", в котором в прошлом году третье место заняла фотография рассвета в Карпатах. В этом году украинцы загрузили более 12000 снимков природных объектов, обойдя в международном зачете Шри-Ланку и Россию, и занимают по этому показателю второе место. Об этом сообщается на официальной странице "Вики любит Землю Украина" в Facebook. Первое место по количеству загруженных фотографий занимает Германия. Всего в конкурсе принимает участие 34 страны. Лидером по количеству загруженных фотографий в Украине является Запорожская область. Оттуда на конкурс подали 1758 фото 140 природных объектов. Второе место занимает Киев – 1265 снимков 150 объектов. Завершает тройку Хмельницкая область – 901 кадр 219 объектов. Меньше всего снимков на конкурс поступило из Крыма (16 фотографий 3 объектов) и Луганской области (42 фото 17 объектов). Организаторы конкурса уверены, что за оставшиеся дни проведения статистика еще не раз изменится. Присоединиться к участию могут все желающие. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 октября этого года. Предлагаем вашему вниманию одни из самых захватывающих фотографий, поданных на конкурс украинцами. [gallery-6139] Как сообщали Українські новини, в 2018 году на конкурсе в проекте "Викимания" 7 лучших фотографий были из Карпат. Ранее снимок двух львов был признан лучшей фотографией на конкурсе в Лондоне.