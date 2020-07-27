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  • Три дня до окончания конкурса "Вики любит Землю-2020". Подборка фото от украинских участников
27 июля 2020, понедельник, 15:51 27
Lifestyle 2020-07-27T16:15:01+03:00
Українські Новини
Три дня до окончания конкурса "Вики любит Землю-2020". Подборка фото от украинских участников

Три дня до окончания конкурса "Вики любит Землю-2020". Подборка фото от украинских участников

Валентин Дзюбенко
Фотография, Википедия, Фотоконкурс, Вики любит Землю, Вики любит Землю-2020

31 июля завершается ежегодный фотоконкурс Википедии "Вики любит Землю", в котором в прошлом году третье место заняла фотография рассвета в Карпатах. В этом году украинцы загрузили более 12000 снимков природных объектов, обойдя в международном зачете Шри-Ланку и Россию, и занимают по этому показателю второе место. Об этом сообщается на официальной странице "Вики любит Землю Украина" в Facebook.

Первое место по количеству загруженных фотографий занимает Германия. Всего в конкурсе принимает участие 34 страны.

Лидером по количеству загруженных фотографий в Украине является Запорожская область. Оттуда на конкурс подали 1758 фото 140 природных объектов. Второе место занимает Киев – 1265 снимков 150 объектов. Завершает тройку Хмельницкая область – 901 кадр 219 объектов.

Меньше всего снимков на конкурс поступило из Крыма (16 фотографий 3 объектов) и Луганской области (42 фото 17 объектов).

Организаторы конкурса уверены, что за оставшиеся дни проведения статистика еще не раз изменится. Присоединиться к участию могут все желающие. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 октября этого года.

Предлагаем вашему вниманию одни из самых захватывающих фотографий, поданных на конкурс украинцами.

Горностай в лесу
Горностай в лесу
Бакайский заказник
Бакайский заказник
Заказник
Заказник "Башта"
Национальный природный парк
Национальный природный парк "Подольские Товтры"
Ландшафтный заказник
Ландшафтный заказник "Пляхова"
Ландшафтный заказник
Ландшафтный заказник "Демерджи яйла"
Национальный природный парк
Национальный природный парк "Синевир"
Горы Говерла и Петрос, Карпатский национальный природный парк
Горы Говерла и Петрос, Карпатский национальный природный парк

Как сообщали Українські новини, в 2018 году на конкурсе в проекте "Викимания" 7 лучших фотографий были из Карпат.

Ранее снимок двух львов был признан лучшей фотографией на конкурсе в Лондоне.

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