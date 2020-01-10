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10 января 2020, пятница, 18:13 621
Жизнь 2020-01-10T18:13:01+02:00
Українські Новини
"Вики любит Землю": определены лучшие фото 2019 года

"Вики любит Землю": определены лучшие фото 2019 года

Олена Проценко
Википедия, Победители, Вики любит Землю, Фото, Фоторепортаж, фото года

Определены победители международного конкурса "Вики любит Землю-2019". Среди более чем 95 тысяч фотографий из разных уголков 35 стран мира, жюри выбрало 16 фотографий. Об этом сообщается на сайте "Викимедиа".

Места распределили таким образом:

  1. Первое место - стрекоза Красавица блестящая (banded demoiselle) на озере Гюльпер Зее в Брандебурзи, Германия.
  2. Второе место - фотография, сделанная в Ахаггарском национальном парке, который находится в городе Таманрассет в Алжире.
  3. Третье место - рассвет на покрытом цветами холме в Карпатском национальном парке.
  4. Четвертое место - вершина горы Ай-Петри.
  5. Пятое место - фотография, на которой изображен выход из Ущелья Ха. 
  6. Шестое место - река Пуланги.
  7. Седьмое место - лес Ратаргул.
  8. Восьмое место - фотография Серого ледника, который расположен на юге Чили.
  9. Девятое место -  туманное утро в Национальном парке Кемери в Латвии.
  10. Десятое место - фото Российского природного заповедника в городе Теберда.
  11. Одинадцатое место - фотография Ботанического заказника «Новый мир», расположенного в Крыму.
  12. Двенадцатое место - фото Национального парка Дой-Интанон.
  13. Тринадцатое место - фото в национальном парке Кременецкие горы.
  14. Четырнадцатое место - макаки цейлонские (Macaca sinica) в заповеднике Katagamuwa на острове Шри-Ланка.
  15. Пятнадцатое-шестнадцатое место - фото ландшафта долины Валь-д'Орча, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в Италии.

Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Volodymyr Burdiak (Byrdyak)
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: 陳李銜 (Wargash107)
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: JP Vets
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Senthi Aathavan Senthilverl
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Andrey Belavin (Ted.ns)
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Janepop Atirattanachai (BerryJ)
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Vladimir Voychuk
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Pablo A. Cumillaf
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Abdul Momin (Abdulmominbd)
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Volodya Voronin (VolodyaVoronin)
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Dmytro Balkhovitin
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Andreas Loukakis
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Glenn Palacio
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Mykhailo Remeniuk
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Sven Damerow
Победитель конкурса
Победитель конкурса "Вики любит Землю-2019". Фото: Aboubakrhadnine

Как сообщали Українські Новини, ранее определили победителей шестого конкурса "Вики любит Землю-2018", а также были опубликованы лучшие снимки 2018 года по версии Reuters.

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