"Вики любит Землю": определены лучшие фото 2019 года

Определены победители международного конкурса "Вики любит Землю-2019". Среди более чем 95 тысяч фотографий из разных уголков 35 стран мира, жюри выбрало 16 фотографий. Об этом сообщается на сайте "Викимедиа". Места распределили таким образом: Первое место - стрекоза Красавица блестящая (banded demoiselle) на озере Гюльпер Зее в Брандебурзи, Германия. Второе место - фотография, сделанная в Ахаггарском национальном парке, который находится в городе Таманрассет в Алжире. Третье место - рассвет на покрытом цветами холме в Карпатском национальном парке. Четвертое место - вершина горы Ай-Петри. Пятое место - фотография, на которой изображен выход из Ущелья Ха. Шестое место - река Пуланги. Седьмое место - лес Ратаргул. Восьмое место - фотография Серого ледника, который расположен на юге Чили. Девятое место - туманное утро в Национальном парке Кемери в Латвии. Десятое место - фото Российского природного заповедника в городе Теберда. Одинадцатое место - фотография Ботанического заказника «Новый мир», расположенного в Крыму. Двенадцатое место - фото Национального парка Дой-Интанон. Тринадцатое место - фото в национальном парке Кременецкие горы. Четырнадцатое место - макаки цейлонские (Macaca sinica) в заповеднике Katagamuwa на острове Шри-Ланка. Пятнадцатое-шестнадцатое место - фото ландшафта долины Валь-д'Орча, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в Италии. [gallery-6095] Как сообщали Українські Новини, ранее определили победителей шестого конкурса "Вики любит Землю-2018", а также были опубликованы лучшие снимки 2018 года по версии Reuters.