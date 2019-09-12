Стеснительные медведи, веселая сова и другие финалисты Comedy Wildlife Photography Awards

В конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2019 на самую смешную фотографию дикой природы определились финалисты. Об этом пишет Forbes.

Жюри конкурса отобрало 40 лучших фото, на которых представители дикой фауны запечатлены в веселых и необычных ракурсах. Победители среди них определятся уже 13 ноября. Главным призом станет звание Лучшего комедийного фотографа природы и недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении, а также уникальная награда ручной работы от Art Garage в Дар-эс-Саламе (Танзания). Всего награды будут вручаться в 5 категориях: "На земле", "Под водой", "В воздухе", "Портфолио" и "Общий победитель". Также будет вручен "Приз зрительських симпатий".

Организаторами конкурса являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Конкурс направлен на то, чтобы подчеркнуть чрезвычайно важную идею сохранения дикой природы.