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12 сентября 2019, четверг, 17:14 453
Жизнь 2019-09-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Стеснительные медведи, веселая сова и другие финалисты Comedy Wildlife Photography Awards

Стеснительные медведи, веселая сова и другие финалисты Comedy Wildlife Photography Awards

В конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2019 на самую смешную фотографию дикой природы определились финалисты. Об этом пишет Forbes.

Жюри конкурса отобрало 40 лучших фото, на которых представители дикой фауны запечатлены в веселых и необычных ракурсах. Победители среди них определятся уже 13 ноября. Главным призом станет звание Лучшего комедийного фотографа природы и недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении, а также уникальная награда ручной работы от Art Garage в Дар-эс-Саламе (Танзания). Всего награды будут вручаться в 5 категориях: "На земле", "Под водой", "В воздухе", "Портфолио" и "Общий победитель". Также будет вручен "Приз зрительських симпатий".

Организаторами конкурса являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Конкурс направлен на то, чтобы подчеркнуть чрезвычайно важную идею сохранения дикой природы.

PHOTO: VICKI JAURON/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VICKI JAURON/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: TILAKRAJ NAGARAJ / COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: TILAKRAJ NAGARAJ / COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PETER HAYGARTH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PETER HAYGARTH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: SARAH SKINNER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: SARAH SKINNER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PABLO DANIEL FERNÁNDEZ/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: PABLO DANIEL FERNÁNDEZ/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VALTTERI MULKAHAINEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VALTTERI MULKAHAINEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: MARION VOLLBORN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: MARION VOLLBORN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: GEERT WEGGEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: GEERT WEGGEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: LISA VANDERHOOP/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: LISA VANDERHOOP/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: CO GRIFT/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: CO GRIFT/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ADWAIT APHALE/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ADWAIT APHALE/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: THOMAS MANGELSEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: THOMAS MANGELSEN/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ALASTAIR MARSH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ALASTAIR MARSH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ANTHONY N. PETROVICH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ANTHONY N. PETROVICH/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ELMAR WEISS/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: ELMAR WEISS/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
Финалист конкурса. Фото: TXEMA-GARCIA-LASECA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
Финалист конкурса. Фото: TXEMA-GARCIA-LASECA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: KEVIN SAWFORD/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: KEVIN SAWFORD/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: HARRY WALKER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019
PHOTO: HARRY WALKER/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019
PHOTO: VLADO PIRSA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.
PHOTO: VLADO PIRSA/ COMEDY WILDLIFE PHOTO AWARDS 2019.

Как сообщали Українські Новини, три вида животных вымерли в 2018 году, еще 4 вида на грани исчезновения.

Ранее в киевском зоопарке отметили день рождения гориллы Тони, а в День слонов киевскому Хорасу привезли подарок на кране.

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