Стеснительные медведи, веселая сова и другие финалисты Comedy Wildlife Photography Awards

В конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2019 на самую смешную фотографию дикой природы определились финалисты. Об этом пишет Forbes.\r\nЖюри конкурса отобрало 40 лучших фото, на которых представители дикой фауны запечатлены в веселых и необычных ракурсах. Победители среди них определятся уже 13 ноября. Главным призом станет звание Лучшего комедийного фотографа природы и недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении, а также уникальная награда ручной работы от Art Garage в Дар-эс-Саламе (Танзания). Всего награды будут вручаться в 5 категориях: "На земле", "Под водой", "В воздухе", "Портфолио" и "Общий победитель". Также будет вручен "Приз зрительських симпатий".\r\nОрганизаторами конкурса являются профессиональные фотографы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Конкурс направлен на то, чтобы подчеркнуть чрезвычайно важную идею сохранения дикой природы.\r\n[gallery-6055]\r\nКак сообщали Українські Новини, три вида животных вымерли в 2018 году, еще 4 вида на грани исчезновения.\r\nРанее в киевском зоопарке отметили день рождения гориллы Тони, а в День слонов киевскому Хорасу привезли подарок на кране.