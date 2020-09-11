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11 сентября 2020, пятница, 22:05 2166
Происшествия 2020-09-11T22:05:17+03:00
Українські Новини
В Киеве на станции "Караваевы дачи" сошла с рельс электричка

В Киеве на станции "Караваевы дачи" сошла с рельс электричка

Александр Савич
Киев, Электричка, происшествие, Караваевы дачи
В Киеве с рельс сошла электричка. Фото: Киев Оперативный
В Киеве с рельс сошла электричка. Фото: Киев Оперативный

Вслед за сообщение о том, что в Киеве снова "минировали" станции метрополитена, стало известно что в столице на одной из станций с рельс сошла электричка. Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Так, сегодня, 11 сентября, в Киеве возле железнодорожной станции "Караваевы дачи" с рельс сошла электричка.

На фото, которое было опубликовано в сети, видно, что один из вагонов состава электрички сошел с рельс.

Сообщается, что, к счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал.

О причинах этой аварии пока ничего неизвестно.

Как сообщали Українські новини, с 1 июля в Киеве возобновили кольцевое движение городской электрички

Также в июле стало известно, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" запускает дополнительные электрички в Киеве в час-пик для обеспечения дополнительных мест в транспорте. Однако по выходным дням дополнительные составы не будут вводиться.

Кроме того, в Киеве двое водителей маршрутных такси на конечной остановке маршрутки №211 подрались за право первым собрать деньги с пассажиров.

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