В Киеве подрались водители маршруток из-за того, кто первый соберет деньги с пассажиров

Пока Мининфраструктуры хочет избавиться от старых маршруток, в Киеве на конечной остановке маршрутки № 211 в Киеве подрались два водителя. Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook

Причина конфликта пока неизвестна.

"Битва двух титанов - водителей маршруток за то, кто первый поедет собирать денежки", - сказано в подписи к ролику.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре избили девушку, которая заплатила за два места маршрутке и хотела ехать без соседей.

Напомним, ранее в киевской маршрутке мужчина угрожал пассажирам пистолетом.

Также сообщалось, что в маршрутках теперь не только на полном ходу открываются двери, но и действует персональный микроклимат во время осадков. Пассажиры транспортного средства маршрутного такси сообщили о том, что в салоне протекает крыша.

Вообще, киевский общественный транспорт не отличается особой крепкостью конструкций и бывают случаи, когда некоторые машины лишаются запчастей. Так, у киевского автобуса оторвалось днище, когда он наехал на "лежачего полицейского".

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