подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июля 2020, среда, 05:15 242
Общество 2020-07-29T07:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве в час-пик запускают дополнительные рейсы городской электрички

В Киеве в час-пик запускают дополнительные рейсы городской электрички

Кира Молчанова
Киев, Электричка, Киевпастранс, городская электричка, Расписание поездов
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

С начала июля городская электричка в Киеве заработала, но все равно рейсов слишком мало, чтобы комфортно перевозить всех пассажиров, поэтому "Киевпастранс" с 29 июля назначил дополнительные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" на своей странице в Facebook.

"С 29 июля 2020 в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов: в утренние часы «пик» - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1); в вечернее время "пик" - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2). По субботам и воскресеньям курсирование происходить согласно предыдущим расписанию без изменений", - говорится в сообщении.

В "Киевпастрансе" уточняют, что с обновленным расписанием можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс". Но предупреждают, что в график могут оперативно вноситься еще изменения.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" возобновит курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги (ЛЖД) до 1 августа.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах.

Больше новостей о: Киев Электричка Киевпастранс городская электричка Расписание поездов

В Киеве создали 7 ландшафтных заказников, чтобы уб...
На западе Украины возобновляют курсирование еще 46...
С 1 июля возобновляется кольцевое движение городск...
Киев запускает городскую электричку. Как будут дви...
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013
Зеленский рассматривает несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ
Новости
Мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер, — КГГА 07:30 Документ
Кличко в июне получил на 14 тыс. меньше, чем его заместитель 07:15 Документ
Кличко на костылях, Кучма вышел из Минска, а Лукашенко перед выборами переболел короной 07:00 Новости дня
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Из зарплаты министра соцполитики Лазебной вычли 20 тысяч гривен в июне 06:30 Документ
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Доллар продолжает падать после выходных, а евро - растет. Курс валют на 27 июля 10:54
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
больше новостей
Данилов считает пандемию коронавируса первой биологической мировой войной
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok