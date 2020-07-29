В Киеве в час-пик запускают дополнительные рейсы городской электрички

С начала июля городская электричка в Киеве заработала, но все равно рейсов слишком мало, чтобы комфортно перевозить всех пассажиров, поэтому "Киевпастранс" с 29 июля назначил дополнительные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" на своей странице в Facebook.

"С 29 июля 2020 в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов: в утренние часы «пик» - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1); в вечернее время "пик" - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2). По субботам и воскресеньям курсирование происходить согласно предыдущим расписанию без изменений", - говорится в сообщении.

В "Киевпастрансе" уточняют, что с обновленным расписанием можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс". Но предупреждают, что в график могут оперативно вноситься еще изменения.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" возобновит курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги (ЛЖД) до 1 августа.

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