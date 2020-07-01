С 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички в Киеве

В то время, как Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.

"С 1 июля 2020 года возобновляется кольцевое движение городской электрички", - сказано в нем.

Отмечается, что курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: утром в часы пик - в основном в направлении Е1 "Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница", вечером в часы пик - в направлении Е2 "Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница".

В выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения.

Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.