С 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички в Киеве

В то время, как Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021, Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновило кольцевое движение городской электрички со среды, 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини. "С 1 июля 2020 года возобновляется кольцевое движение городской электрички", - сказано в нем. Отмечается, что курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: утром в часы пик - в основном в направлении Е1 "Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница", вечером в часы пик - в направлении Е2 "Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница". В выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.