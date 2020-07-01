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01 июля 2020, среда, 11:37 143
Общество 2020-07-01T11:37:06+03:00
Українські Новини
С 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички в Киеве

С 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички в Киеве

Анна Рудык
Транспорт, Электричка, Киевпастранс, городская электричка
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

В то время, как Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021, Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновило кольцевое движение городской электрички со среды, 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.

"С 1 июля 2020 года возобновляется кольцевое движение городской электрички", - сказано в нем.

Отмечается, что курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме: утром в часы пик - в основном в направлении Е1 "Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница", вечером в часы пик - в направлении Е2 "Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница".

В выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения.

Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

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