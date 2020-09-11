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11 сентября 2020, пятница, 18:58 34
Общество 2020-09-11T19:00:02+03:00
Українські Новини
В столице уже 133 класса учатся дистанционно

В столице уже 133 класса учатся дистанционно

Кира Молчанова
Школы, Детский сад, Коронавирус, Карантин в школах Киева, Карантин в школах, карантин в детсадах, коронавирус в Украине
Карантин.Фото: Pexels
Карантин.Фото: Pexels

Количество переведенных на дистанционное обучение классов в Киеве увеличилось на 7 до 133 по сравнению с 10 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 11 сентября 2 школы закрыты на карантин и 133 класса переведены на дистанционное обучение.

Также 2 детских сада закрыты на карантин.

Как сообщали Українськi Новини, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк ожидает роста заболеваемости коронавирусом и заполненность коек в больницах в сентябре-октябре 2020 года.

Тем временем, правительственная комиссия объявила Киев "оранжевой зоной" эпидемиологической опасности, поэтому там будут действовать ряд ограничений.

Всего в столице количество заболевших COVID-19 по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 404 человека до 16 523, умерших - на 7 до 261.

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