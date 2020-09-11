В столице уже 133 класса учатся дистанционно

Количество переведенных на дистанционное обучение классов в Киеве увеличилось на 7 до 133 по сравнению с 10 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 11 сентября 2 школы закрыты на карантин и 133 класса переведены на дистанционное обучение.

Также 2 детских сада закрыты на карантин.

Как сообщали Українськi Новини, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк ожидает роста заболеваемости коронавирусом и заполненность коек в больницах в сентябре-октябре 2020 года.

Тем временем, правительственная комиссия объявила Киев "оранжевой зоной" эпидемиологической опасности, поэтому там будут действовать ряд ограничений.

Всего в столице количество заболевших COVID-19 по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 404 человека до 16 523, умерших - на 7 до 261.

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