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11 сентября 2020, пятница, 18:45 192
Общество 2020-09-11T18:46:25+03:00
Українські Новини
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень

Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемиологи, Екатерина Сояк
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк ожидает роста заболеваемости коронавирусом и заполненность коек в больницах в сентябре-октябре 2020 года.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Мы с коллегами-специалистами ожидаем все-таки роста заболеваемости… В любом случае, осенью ожидаем такую серьезную и сложную ситуацию, когда необходимо оказание медпомощи, легкие формы, конечно, будут переноситься дома, а вот насчет заполненности стационаров - это будет проблема", - сказала она.

По словам Сояк, на данный момент вообще отсутствует повод для уменьшения роста заболеваемости, в особенности из-за слабых ограничительных мер, которые на сегодняшний день есть в городах, а также из-за слабого соблюдения карантинных мер людьми.

"Ну, пока что мы видим рост первой волны и, действительно, когда у нас такое количество заболевших - то соответственно будет прогрессия увеличиваться, мы не можем сейчас ожидать какого-то резкого спада. Чем больше заболеваемости мы выявляем, тем больше контактов, тем больше мы будем видеть рост заболеваемости", - добавила она.

По ее словам, заполненность коек обусловлена добавлением обычных сезонных заболеваний, поэтому усложнится ситуация для диагностики и госпитализации пациентов.

Как сообщали Українськi Новини, вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рекомендовал избегать контактов детей с людьми пожилого возраста во время первого месяца обучения в школе.

Тем временем, правительственная комиссия объявила Киев "оранжевой зоной" эпидемиологической опасности, поэтому там будут действовать ряд ограничений.

По состоянию на 10 сентября, 174 школьника и 83 педагога болеют коронавирусом в Киеве, два столичных детсада возобновили работу после карантина.

Всего в столице количество заболевших COVID-19 по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 404 человека до 16 523, умерших - на 7 до 261.

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