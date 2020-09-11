У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно

В Києві кількість класів, переведених на дистанційне навчання , збільшилася на 7 до 133 в порівнянні з 10 вересня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, за станом на 11 вересня 2 школи закриті на карантин і 133 класи переведені на дистанційне навчання.

Також 2 дитячі садки закриті на карантин.

Як повідомляли Українськi Новини, на онлайн пресконференції мер Києва Володимир Кличко заявив: "Ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії - контрольована".

Тим часом з 14 вересня в столиці діятиме низка обмежень після рішення урядової комісії про віднесення Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки. Так, серед обмежень – заборона на відвідування групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.

Крім того, кількість хворих на коронавірус у Києві 10 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 404 людини до 16 523, померлих - на 7 до 261. Захворіли 215 жінок у віці від 18 до 84 років, 156 чоловіків у віці від 18 до 81 років, 14 дівчаток від 4 до 17 років і 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

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