підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 18:58 6
Суспільство 2020-09-11T19:20:18+03:00
Українські Новини
У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно

У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно

Кира Молчанова
Карантин, Дитячі садки, Карантин в школах Києва, Карантин в школах, Карантин в дитсадках, Дитсадки, Школи у Києві, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Столичні школи
Карантін. Фото: Pexels
Карантін. Фото: Pexels

В Києві кількість класів, переведених на дистанційне навчання, збільшилася на 7 до 133 в порівнянні з 10 вересня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, за станом на 11 вересня 2 школи закриті на карантин і 133 класи переведені на дистанційне навчання.

Також 2 дитячі садки закриті на карантин.

Як повідомляли Українськi Новини, на онлайн пресконференції мер Києва Володимир Кличко заявив: "Ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії - контрольована".

Тим часом з 14 вересня в столиці діятиме низка обмежень після рішення урядової комісії про віднесення Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки. Так, серед обмежень – заборона на відвідування групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.

Крім того, кількість хворих на коронавірус у Києві 10 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 404 людини до 16 523, померлих - на 7 до 261. Захворіли 215 жінок у віці від 18 до 84 років, 156 чоловіків у віці від 18 до 81 років, 14 дівчаток від 4 до 17 років і 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

 

Більше новин про: Карантин Дитячі садки Карантин в школах Києва Карантин в школах Карантин в дитсадках Дитсадки Школи у Києві Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві Столичні школи

Попри високу захворюваність на коронавірус, більші...
У Києві 2 школи та 2 дитсадки закриті на карантин,...
Ще два дитсадки Львова закрили на карантин...
У Чернівцях на протест під стіни ОДА вийшли сотні ...
Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно 18:58
Зростання захворюваності на COVID-19 припаде на вересень-жовтень, - епідеміолог 18:45
У Києві в годину-пік "замінували" центральні станції метро 18:24
Коронавірус в Європі: Австрія вводить обов'язкове носіння масок 18:09
Напад Фото: z-city.com.ua
У Києві чоловік відкусив палець батька, розбив собакою вікно в чужому домі і близько 10 разів ударив ножем людину 17:58
більше новин
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok