У заболевшего коронавирусом Филарета диагностировано воспаление легких

У почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета, который ранее заболел коронавирусом , диагностировано воспаление легких.

Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких", – сказано в нем.

На данный момент Филарет находится на лечении в больнице.

Людей просят молиться за здоровье Филарета.

"Просим обратить к милостивому Господу свои искренние молитвы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", – говорится в сообщении.

23 января Филарету исполнился 91 год.

Как сообщали Українські новини, за сутки в Киевской области диагностировали почти сотню новых случаев заражения коронавирусом.

Также власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров об отнесении городов к "красной" зоне эпидемической опасности.

Кроме того, в Украине второй день подряд устанавливается антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

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