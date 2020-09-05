У заболевшего коронавирусом Филарета диагностировано воспаление легких

У почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета, который ранее заболел коронавирусом, диагностировано воспаление легких. Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сообщаем, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких", – сказано в нем. На данный момент Филарет находится на лечении в больнице. Людей просят молиться за здоровье Филарета. "Просим обратить к милостивому Господу свои искренние молитвы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", – говорится в сообщении. 23 января Филарету исполнился 91 год. Как сообщали Українські новини, за сутки в Киевской области диагностировали почти сотню новых случаев заражения коронавирусом. Также власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров об отнесении городов к "красной" зоне эпидемической опасности. Кроме того, в Украине второй день подряд устанавливается антирекорд по заболеваемости коронавирусом.