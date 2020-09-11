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11 сентября 2020, пятница, 16:28 61
Общество 2020-09-11T16:30:57+03:00
Українські Новини
Сотни детей на "дистанционке" и самоизоляции: в Херсоне массовые вспышки COVID-19 в школах

Сотни детей на "дистанционке" и самоизоляции: в Херсоне массовые вспышки COVID-19 в школах

Константин Долгий
Херсонская область, Херсон, Учебные заведения, Вспышка коронавируса, Пандемия коронавируса
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как большинство украинцев, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, считают посещение учебных заведений необходимостью, в Херсоне и окружающих населенных пунктах выявляют заражение COVID-19 в школах.

Об этом сегодня, 11 сентября, во время брифинга в Херсонской ОГА рассказал заместитель губернатора Вадим Чабан, передают Українські Новини.

По словам Чабана, в самом Херсоне случаи заражения коронавирусом подтвердили у преподавателей гимназий № 3 и № 20, а также Херсонского Таврического лицея искусств.

В гимназиях по одному первому классу перевели на формат дистанционного обучения на дому. На самоизоляции находятся 35 человек из гимназии № 3 и 32 — из гимназии № 20.

Что касается лицея искусств, то из-за вспышки коронавируса три класса были отправлены на "дистанционку", еще 95 человек из числа учеников и персонала заведения переведены на режим самоизоляции.

Заместитель главы ОГА также отметил, что аналогичная ситуация произошла в Каланчакской школе № 1, где коронавирус подтвердили у одного человека. В результате этого домой отправили 8 классов, на самоизоляции находятся 200 человек.

Кроме того, в Подстепненской школе на дистанционное обучение перевели учеников девяти классов.

Согласно данным Минздрава Украины, с момента начала пандемии коронавируса в Херсонской области было подтверждено 576 случаев заражения. От осложнений погибло 14 человек, еще 334 — смогли побороть заболевание.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковске власти разрешили детским садам возобновить работу с понедельника, несмотря на то, что город находится в "красной" зоне.

Кроме того, в Запорожье из-за подтвержденных случаев коронавируса в учебных заведениях власти закрывают школы и детские сады.

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