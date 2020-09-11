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11 сентября 2020, пятница, 15:54 160 Видео
Общество 2020-09-11T16:30:02+03:00
Українські Новини
Ивано-Франковск открывает детские сады несмотря на "красную" зону

Ивано-Франковск открывает детские сады несмотря на "красную" зону

Константин Долгий
Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, Детские сады, Covid-19, Пандемия коронавируса, Руслан Марцинкив
Дети в детском саду. Фото: КГГА
Дети в детском саду. Фото: КГГА

В то время как Кабинет министров пересмотрел расположение карантинных зон, власти Ивано-Франковска приняли решение возобновить работу дошкольных учреждений несмотря на то, что город продолжает оставаться в "красной" зоне.

Об этом во время своего видеообращения к гражданам заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передают Українські Новини.

По словам мэра, показатели заболеваемости коронавирусом нового типа снижаются и есть тенденция к возможному снижению числа заболевших. Тем не менее Ивано-Франковск продолжает оставаться в "красной" зоне.

"Понимаю, что ситуация не простая и необходимо принять решение относительно работы учебных заведений. По опыту Тернополя решили поэтапно открывать детские сады с понедельника", — сказал Марцинкив.

Однако, обращает внимание мэр, посещение детских садов с понедельника является абсолютно добровольным, решение должны принимать родители.

Что качается школ, то по словам мэра, то они также возобновляют свою работу с понедельника, но лишь в формате дистанционного обучения.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Ивано-Франковской области было подтверждено 10 953 случая заражения коронавирусом. Побороть заболевание удалось 4 513 пациентам, еще 253 человека — погибли.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье работу массово прекращают школы и детские сады, где у персонала подтвердили заражение коронавирусом.

Кроме того, с начала учебного года на карантин закрыли 2 школы в столице.

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