Сегодня стартует 2-ой тур Украинской Премьер-Лиги. "Динамо" сыграет с "Десной". Где смотреть матчи

2-ой тур откроет встреча киевского "Динамо" и черниговской "Десны", которая состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Календарь 2-го тура выглядит так:

11 сентября (пятница)

"Динамо" – "Десна" 19:00, прямая трансляция на телеканале "2+2"

12 сентября (суббота)

"Днепр-1" – "Олимпик" 14:00

"Колос" – "Львов" 17:00, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

13 сентября (воскресенье)

"Минай" – "Александрия" 14:00, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Заря" – "Мариуполь" 17:00

"Ворскла" – "Ингулец" 19:30, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Матч "Рух" – "Шахтер", который должен был состояться в субботу, 12 сентября, перенесен, так как у нескольких игроков львовской команды обнаружен коронавирус.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 в Суперкубке Украины.

Также Украинская ассоциация футбола определилась с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в новом сезоне.

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