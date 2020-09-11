Сегодня стартует 2-ой тур Украинской Премьер-Лиги. "Динамо" сыграет с "Десной". Где смотреть матчи

Сегодня, 11 сентября, начинаются игры 2-го тура Украинской Премьер-Лиги. Об этом сообщает УПЛ. 2-ой тур откроет встреча киевского "Динамо" и черниговской "Десны", которая состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00, в Киеве на НСК "Олимпийский". Календарь 2-го тура выглядит так: 11 сентября (пятница) "Динамо" – "Десна" 19:00, прямая трансляция на телеканале "2+2" 12 сентября (суббота) "Днепр-1" – "Олимпик" 14:00 "Колос" – "Львов" 17:00, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" 13 сентября (воскресенье) "Минай" – "Александрия" 14:00, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" "Заря" – "Мариуполь" 17:00 "Ворскла" – "Ингулец" 19:30, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1". Матч "Рух" – "Шахтер", который должен был состояться в субботу, 12 сентября, перенесен, так как у нескольких игроков львовской команды обнаружен коронавирус. Как сообщали Українські новини, "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 в Суперкубке Украины. Также Украинская ассоциация футбола определилась с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в новом сезоне.