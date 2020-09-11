подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Сегодня стартует 2-ой тур Украинской Премьер-Лиги. "Динамо" сыграет с "Десной". Где смотреть матчи
11 сентября 2020, пятница, 17:21 64
Спорт 2020-09-11T17:21:10+03:00
Українські Новини
Сегодня стартует 2-ой тур Украинской Премьер-Лиги. "Динамо" сыграет с "Десной". Где смотреть матчи

Сегодня стартует 2-ой тур Украинской Премьер-Лиги. "Динамо" сыграет с "Десной". Где смотреть матчи

Александр Савич
Футбол, Динамо Киев, УПЛ, Премьер-лига Украины, Футбольные матчи
2-ой тур УПЛ начнется сегодня, 11 сентября. Фото: upl.ua
2-ой тур УПЛ начнется сегодня, 11 сентября. Фото: upl.ua

Сегодня, 11 сентября, начинаются игры 2-го тура Украинской Премьер-Лиги. Об этом сообщает УПЛ.

2-ой тур откроет встреча киевского "Динамо" и черниговской "Десны", которая состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Календарь 2-го тура выглядит так:

  • 11 сентября (пятница)
  • "Динамо" – "Десна" 19:00, прямая трансляция на телеканале "2+2"
  • 12 сентября (суббота)
  • "Днепр-1" – "Олимпик" 14:00
  • "Колос" – "Львов" 17:00, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
  • 13 сентября (воскресенье)
  • "Минай" – "Александрия" 14:00, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
  • "Заря" – "Мариуполь" 17:00
  • "Ворскла" – "Ингулец" 19:30, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Матч "Рух" – "Шахтер", который должен был состояться в субботу, 12 сентября, перенесен, так как у нескольких игроков львовской команды обнаружен коронавирус.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 в Суперкубке Украины.

Также Украинская ассоциация футбола определилась с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в новом сезоне.

Больше новостей о: Футбол Динамо Киев УПЛ Премьер-лига Украины Футбольные матчи

45 лет легендарному голу Блохина в ворота "Баварии...
Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го т...
Сегодня продолжатся поединки 1-го тура Лиги наций....
Вспышка коронавируса у игроков львовского "Руха". ...
В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам
Карантин в Киеве усиливают: полный список ограничений
Новости
В Киеве в час-пик "заминировали" центральные станции метро 18:23
Коронавирус в Европе: Австрия вводит обязательное ношение масок 18:09
В Киеве мужчина совершил сразу несколько преступлений за ночь, в том числе напал на человека с ножом. Фото: z-city.com.ua
В Киеве мужчина откусил палец отцу, разбил собакой окно в чужом доме и около 10 раз ударил ножом человека 17:58
Монополизация самоуправления главой Киевского Совета арбитражных управляющих может привести к краху реформы банкротства 17:55
Власть не готова ко второй волне коронавируса, – Бойко 17:53
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс 22:19
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
больше новостей
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok