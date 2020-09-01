Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура

Вслед за жеребьевкой 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой определился противник киевского "Динамо", стало известно, что дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила календарь 2-го тура чемпионата. Об этом сообщает УПЛ. Матчи состоятся 11, 12 и 13 сентября. Киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной" в пятницу, 11 сентября, открыв 2-ой тур, а донецкий "Шахтер" встретится со львовским "Рух" 12 сентября, в субботу. Таким образом, календарь 2-го тура выглядит так: 11 сентября (пятница) "Динамо" – "Десна" 19:00 12 сентября (суббота) "Днепр-1" – "Олимпик" 14:00 "Колос" – "Львов" 17:00 "Рух" – "Шахтер" 19:30 13 сентября (воскресенье) "Минай" – "Александрия" 14:00 "Заря" – "Мариуполь" 17:00 "Ворскла" – "Ингулец" 19:30. Как сообщали Українські новини, "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 в Суперкубке Украины. Также киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021. Кроме того, Украинская ассоциация футбола определилась с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.