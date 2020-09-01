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01 сентября 2020, вторник, 20:56 727
Спорт 2020-09-01T20:56:01+03:00
Українські Новини
Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура

Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура

Александр Савич
Футбол, ФК Шахтер, Динамо Киев, Чемпионат Украины по футболу, Премьер-лига Украины
Чемпионат Украины по футболу, Премьер-лига. Фото: upl.ua
Чемпионат Украины по футболу, Премьер-лига. Фото: upl.ua

Вслед за жеребьевкой 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой определился противник киевского "Динамо", стало известно, что дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила календарь 2-го тура чемпионата. Об этом сообщает УПЛ.

Матчи состоятся 11, 12 и 13 сентября.

Киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной" в пятницу, 11 сентября, открыв 2-ой тур, а донецкий "Шахтер" встретится со львовским "Рух" 12 сентября, в субботу.

Таким образом, календарь 2-го тура выглядит так:

  • 11 сентября (пятница)
  • "Динамо" – "Десна" 19:00
  • 12 сентября (суббота)
  • "Днепр-1" – "Олимпик" 14:00
  • "Колос" – "Львов" 17:00
  • "Рух" – "Шахтер" 19:30
  • 13 сентября (воскресенье)
  • "Минай" – "Александрия" 14:00
  • "Заря" – "Мариуполь" 17:00
  • "Ворскла" – "Ингулец" 19:30.

Как сообщали Українські новини, "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 в Суперкубке Украины.

Также киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021.

Кроме того, Украинская ассоциация футбола определилась с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.

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