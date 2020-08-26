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  • Третий кряду. "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины
26 августа 2020, среда, 10:30 701
Спорт 2020-08-26T10:30:09+03:00
Українські Новини
Третий кряду. "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины

Третий кряду. "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1, снова оставив дончан без Суперкубка Украины

Александр Савич
Футбол, Шахтер, Суперкубок Украины, Динамо Киев, Динамо-Шахтер
Игроки и тренеры киевского
Игроки и тренеры киевского "Динамо" после победы в Суперкубке Украины-2020. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Вчера, 25 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч розыгрыша Суперкубка Украины, в котором встретились донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Киевляне победили со счетом 1:3 и завоевали первый трофей в сезоне. Об этом сообщает УПЛ.

Уже на 20 минуте встречи Де Пена точным ударом головой вывел киевлян вперед, а на 31 минуте Родригес эффектно перебросил мяч через Пятова, удвоив превосходство "Динамо". 

Горняки отыграли один мяч на 37 минуте – за "Шахтер" отличился бывший игрок "Динамо" Мораес. Но этого гола, который так и остался для дончан единственным, не хватило.

На 83 минуте, вышедший на замену Соль, после красивого паса Андриевского поставил точку в матче, окончательно похоронив надежды донецкой команды на ничью в основное время.

Этот Суперкубок стал первым трофеем, который Мирча Луческу выиграл в качестве главного тренера "Динамо". Примечательно, что случилось это именно в матче с его бывшей командой. С донецким "Шахтером" Луческу брал Суперкубок Украины 6 раз.

Также стоит отметить, что этот Суперкубок стал для киевской команды третьим подряд.

Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021. 

Также донецкий "Шахтер" потерпел крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА, проиграв миланскому “Интеру” 5:0.

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