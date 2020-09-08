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08 сентября 2020, вторник, 11:21 225
Спорт 2020-09-08T13:00:03+03:00
Українські Новини
Вспышка коронавируса у игроков львовского "Руха". Матч с "Шахтером" перенесен

Вспышка коронавируса у игроков львовского "Руха". Матч с "Шахтером" перенесен

Александр Савич
Футбол, ФК Шахтер, Премьер-лига Украины, коронавирус в Украине
Встречу между львовским
Встречу между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером" перенесли на 23 сентября. Фото: upl.ua

Матч между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером", который должен был состояться в рамках 2-го тура Украинской Премьер-Лиги в субботу, 12 сентября, перенесен из-за обнаружения сразу у нескольких игроков львовского клуба коронавируса. Об этом сообщает УПЛ.

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч между львовской и донецкой командами на 23 сентября.

О точном времени проведения встречи будет сообщаться дополнительно.

"07.09.2020 на электронный адрес УПЛ поступило письмо от ФК “Рух” Львов, в котором говорится о том, что по результатам проведения тестирования методом полимерной цепной реакции, у футболистов клуба обнаружены положительные результаты", – сообщают в УПЛ.

Как сообщали Українські новини, сегодня, 8 сентября, завершится 2-ой тур Лиги наций.

Также в учебнике всемирной истории перепутали клуб, за который играл Андрей Шевченко в Италии.

Кроме того, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини забыл надеть очки и выпустил в стартовом составе на поле не того игрока, которого изначально планировал.

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