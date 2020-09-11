Богдан согласился прийти на допрос в ГБР

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан намерен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда его вызывают в качестве свидетеля.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Богдан сообщил, что в пятницу вернулся в Киев и получил повестку о вызове на допрос.

Его вызвали на 14 сентября.

Допрос запланирован на 11:00.

Богдан сообщил, что обязательно пойдет на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР решило вызвать Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Также в этом интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

Еще по мнению Богдана, следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко, Владимир Гройсман, Андрей Портнов или Дмитрий Разумков.

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