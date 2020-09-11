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11 сентября 2020, пятница, 17:15 1984
Политика 2020-09-11T18:15:01+03:00
Українські Новини
Богдан согласился прийти на допрос в ГБР

Богдан согласился прийти на допрос в ГБР

Кира Молчанова
Интервью, Допрос, Богдан, ГБР, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан намерен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда его вызывают в качестве свидетеля.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Богдан сообщил, что в пятницу вернулся в Киев и получил повестку о вызове на допрос.

Его вызвали на 14 сентября.

Допрос запланирован на 11:00.

Богдан сообщил, что обязательно пойдет на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР решило вызвать Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Также в этом интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

Еще по мнению Богдана, следующим президентом Украины может стать Виталий Кличко, Владимир Гройсман, Андрей Портнов или Дмитрий Разумков.

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